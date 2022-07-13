Организаторы скандального похода детей по Ладоге: «В МЧС Карелии приняли решение не сопровождать поход»

После возбуждения уголовного дела организаторы похода детей по Ладожскому озеру высказали свои претензии к МЧС и силовым ведомствам.

Напомним, группа детей была снята с маршрута во время шлюпочного похода по Ладожскому озеру. По утверждению прокуратуры Карелии, руководитель «Союза морских пехотинцев» из Сургута, проводивший поход, пренебрег предостережениями силовиков и МЧС о том, что на шлюпах, в которых находились дети, нельзя было отходить от берега дальше, чем на 3 километра.

После того, как правоохранительные органы возбудили уголовное дело против организаторов похода, те выдвинули свою версию произошедшего на Ладоге.

«Согласно расписанию, шлюпочный поход прибыл в Санкт-Петербург на поезде. Участники погрузились в шлюпке на реке Нева и вышли в Ладожское озеро. Это был 13-й шлюпочный поход организации по четвертому президентскому гранту, и он ничем не отличался от предыдущих походов. Как обычно, по прибытии в Карелию руководители поставили в известность местное отделение МЧС, рассказали о местонахождении и планах. В МЧС приняли решение не сопровождать и не обслуживать поход. Полагаю, если бы такое сопровождение было, никто бы, конечно, не пересек акваторию между побережьем и Валаамом. МЧС никак не сопроводило их», - рассказал один из коллег руководителя похода Александр Горшелев, знакомый с деталями экспедиции.

Подробнее читайте в материале ««Они супермонстры». Детям в скандальном походе по Ладоге ничто не угрожало?».