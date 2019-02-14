Фирма в Карелии нарушила процедуру увольнения

Организация "Рамручей" не выплатила работнику зарплату при увольнении, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

При увольнении работодатель не произвел окончательный расчет по выплате заработной платы.

Судом исковые требования удовлетворены частично: с работодателя взыскали задолженность по заработной плате, компенсацию морального вреда, госпошлину в доход бюджета.

Решение не вступило в законную силу.