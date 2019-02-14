Фирма в Карелии нарушила процедуру увольнения

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Организация "Рамручей" не выплатила работнику зарплату при увольнении, сообщили на сайте Беломорского районного суда.
При увольнении работодатель не произвел окончательный расчет по выплате заработной платы.
Судом исковые требования удовлетворены частично: с работодателя взыскали задолженность по заработной плате, компенсацию морального вреда, госпошлину в доход бюджета.
Решение не вступило в законную силу.
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