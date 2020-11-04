Лесной арендатор заплатил 450 тысяч долгов после встречи с прокурором

В Прионежском районе организация задолжала арендную плату за пользование лесным фондом за три месяца, сообщили в ведомстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуре Прионежского районе выяснили, что ООО "Корпорация гранит" не платило за аренду лесного фонда за июль – сентябрь.

В связи с этим директора предприятия пригласили для участия в заседании межведомственной рабочей группы при прокуроре района по вопросам соблюдения законодательства о лесопользовании.

После встречи с прокуром задолженность по платежам - более 450 тысяч рублей - была погашена предприятием в полном объеме.