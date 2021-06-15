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Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу

Новости. Общество
12:18, 16 Июня 2021
фото: pixabay

Работники предприятий и других организаций Карелии, не привитые и не болевшие коронавирусом, должны работать отдельно друг от друга.

Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова, подписанного 11 июня.

Согласно документу, не допускается работа в одном помещении сразу нескольких сотрудников без иммунитета к ковиду.

В кабинете должен находиться «один не переболевший и не вакцинированный работник и остальные работники, которые переболели инфекцией или вакцинировались от инфекции независимо от их количества», говорится в тексте распоряжения.

Какие еще дополнительные меры профилактики введены в республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-06-16 14:19:27
Бред за который потом поплатится карьерой , репутацию уже потерял .
Leopol'd
2021-06-16 14:10:35
... и нашить на груди желтые эмблемы, в форме молекулы ковид.
Урбанист
2021-06-16 14:26:41
Leopol'd, не нравится - вали кагтавить на историческую родину к дохлому морю.
Дима
2021-06-16 13:21:38
Настает веселая пора: можно наблюдать за нелепыми и смешными действиями чиновников для принуждения к вакцинации препаратом, который не прошел международные протоколы проверки эффективности и безопасности (по крайней мере пока что). Этот паноптикум очень интересен и увлекателен по своей природе.
Федя
2021-06-16 12:50:17
Маразм крепчает?
Люди ,привитые или переболевшие пол года назад , снова могут заразиться....так что меры бесполезны...
Саныч
2021-06-16 12:44:08
Что за бред?
родитель
2021-06-16 12:40:11
Сначала отделить в особое помещение (кладовку со швабрами), потом создать условия, чтоб уволились, потом не пустят в магазин, в поезд и самолёт, потом баба Валя, или В. Терешкова поставит в Думе вопрос об выделении на отдельное медобслуживание в сёлах и городах и на жительство в резервации. А Жириновский вообще заявит: расстреливать, как врагов народа. Чтоб не заражали добропорядочных граждан! И всему этому уже положено начало.
User
2021-06-16 12:35:39
Нет чиновникам пути -
Потому что слишком много просится.
А кабинетов где на всех найти?
Значит - безработица! :)
кир
2021-06-16 14:24:00
User, хорошо сторожить, а? Я бы в сторожи пошёл, пусть меня научат. :)
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