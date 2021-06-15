Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу

Работники предприятий и других организаций Карелии, не привитые и не болевшие коронавирусом, должны работать отдельно друг от друга.

Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова, подписанного 11 июня.

Согласно документу, не допускается работа в одном помещении сразу нескольких сотрудников без иммунитета к ковиду.

В кабинете должен находиться «один не переболевший и не вакцинированный работник и остальные работники, которые переболели инфекцией или вакцинировались от инфекции независимо от их количества», говорится в тексте распоряжения.

Какие еще дополнительные меры профилактики введены в республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».