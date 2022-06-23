Органы власти Карелии отчитаются об исполнении поручений главы республики

Премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик начал серию совещаний по вопросам социально-экономического развития районов и городских округов республики.

Рабочие встречи организованы для контроля данных ранее поручений главы региона Артура Парфенчикова.

Первым стало обсуждение в режиме видеоконференцсвязи целого комплекса вопросов, связанных с жизнью Медвежьегорского района: строительство домов, ремонт школ и дорог, привлечение медицинских специалистов, ответы на поступившие в соцсетях обращения граждан.

В Медвежьегорске сформированы два участка под строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда. Участки находятся на улице Советской и ул. Карла Маркса. Сейчас в поселке Пиндуши компания «Карелстроймеханизация» возводит 70-квартирный жилой дом. В новую пятиэтажку переедут более 130 человек.

Кроме того, компания «КСМ» строит в Медвежьегорске школу на 1100 учеников. Еще одно образовательное учреждение − Толвуйскую среднюю школу – планируют капитально отремонтировать. По словам министра образования и спорта республики Романа Голубева, есть возможность включить учебное заведение в финальный этап программы капремонта школ, инициированной Президентом России. Проектно-сметная документация для этого готова.

До конца года в Медвежьегорскую центральную районную больницу должны приехать 11 медицинских специалистов, среди них – восемь врачей. Для медиков в последнее время закуплено 9 квартир, Минздрав планирует приобрести еще три.

Заключен договор с подрядчиком на обустройство дорожной инфраструктуры на улице Нижняя, которая ведет к месту съемок фильма «Любовь и голуби». Участок дороги отремонтируют и разместят там две стоянки для автомобилей. Работы намечено выполнить к сентябрю.

Отдельной темой стала организация деятельности городского приюта для бездомных животных. В мае условия содержания собак проверил Глава Карелии. Из бюджета республики администрация муниципалитета получила субвенцию в размере 2 млн рублей. Глава районной администрации Максим Антипов доложил, что все запланированные мероприятия в приюте выполнены. Сверх того, отдельный участок выделен общественным активистам, которые собираются открыть там частный приют.

Продолжается работа по переводу земель из лесного фонда для размещения канализационных очистных сооружений под Медвежьегорском. После доведения участка до нормативных требований будут проведены торги на разработку проектно-сметной документации.

«Поручения Главы в общем выполнены, по ряду вопросов требуется завершить работу в течение одной недели. Приеду в район и на месте посмотрю, что сделано», − подвел итоги Александр Чепик.

Подобные совещания по всем районам и городским округам пройдут в ближайшее время.