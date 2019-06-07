Ориентировщик из Карелии примет участие в Кубке мира

Ориентировщик Денис Гришман примет участие в Кубке мира в Хельсинки, сообщили в минспорта Карелии.

С 8 по 11 июня карельский спортсмен Денис Гришман выступит в составе сборной России в первом раунде Кубка мира по спортивному ориентированию в Финляндии. Соревнования пройдут в Хельсинки. В программе миддл, лонг-преследование и смешанная спринт-эстафета. Средняя дистанция (миддл) является отборочной для участия в Чемпионате мира в Норвегии.

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