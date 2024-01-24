Ориентировщики Карелии выиграли эстафету на всероссийских соревнованиях в Череповце

В Вологодской области прошли первенство и чемпионат СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах.
В последний день чемпионата и первенства СЗФО по спортивному ориентированию, 28 января, прошли эстафетные гонки.
У команды Карелии медали во всех возрастных группах, сообщили в Минобразования и спорта республики.
Золото у девочек в группе «ж-14»: медали высшего достоинства завоевали Майя Волевач, Анастасия Глазунова, Лилия Романенко.
Серебро выиграли:
«ж-21»: Диана Мусатова, Елизавета Сотина, Надежда Холманских;
«ж-17»: Екатерина Жирина, Олеся Максименко, Валерия Мокринская;
«м-14»: Савелий Линьков, Роман Харитонов, Андрей Военушкин.
Бронза в группе «м-21»: Денис Потапов, Максим Новожилов, Семен Андреев.
За медали боролись почти 30 спортсменов спортивной школы № 2 Петрозаводска.
Напомним, ранее мы сообщали о медалях карельских спортсменов в индивидуальных дисциплинах.
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