Ориентировщики Карелии выиграли эстафету на всероссийских соревнованиях в Череповце

В Вологодской области прошли первенство и чемпионат СЗФО по спортивному ориентированию на лыжах.

В последний день чемпионата и первенства СЗФО по спортивному ориентированию, 28 января, прошли эстафетные гонки.



У команды Карелии медали во всех возрастных группах, сообщили в Минобразования и спорта республики.



Золото у девочек в группе «ж-14»: медали высшего достоинства завоевали Майя Волевач, Анастасия Глазунова, Лилия Романенко.



Серебро выиграли:



«ж-21»: Диана Мусатова, Елизавета Сотина, Надежда Холманских;



«ж-17»: Екатерина Жирина, Олеся Максименко, Валерия Мокринская;



«м-14»: Савелий Линьков, Роман Харитонов, Андрей Военушкин.



Бронза в группе «м-21»: Денис Потапов, Максим Новожилов, Семен Андреев.



За медали боролись почти 30 спортсменов спортивной школы № 2 Петрозаводска.



Напомним, ранее мы сообщали о медалях карельских спортсменов в индивидуальных дисциплинах.