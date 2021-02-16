Оркестры Карельской филармонии и города Йоэнсуу представят онлайн две мировые премьеры

Министерство культуры республики сообщает о том, что симфонический оркестр Карельской филармонии и оркестр города Йоэнсуу готовят большие премьеры.

26 и 28 февраля на Зимнем музыкальном фестивале в Йоэнсуу любители симфонической музыки по обе стороны границы смогут услышать мировые премьеры в формате онлайн. Об этом информирует Минкульт Карелии.

Сообщается, что осенью 2020 года в рамках проекта "Большая музыка для малых городов" программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия" композиторы из России и Финляндии создали музыкальные произведения для симфонического оркестра. Эти сочинения будут представлены публике.

Первой фестивальной премьерой будет сочинение известного композитора из Хельсинки Сесилии Дамстрём "Nixus op. 75", которое прозвучит в исполнении оркестра города Йоэнсуу под управлением его дирижера и художественного руководителя фестиваля Ээро Лехтимяки. Видеозапись этого события появится на сайте Зимнего музыкального фестиваля 26 февраля в 13:00 по московскому времени.

Вторая премьера – музыка, созданная российскими композиторами, пройдет 28 февраля в День народного эпоса "Калевала". Концерт под названием "Карельская сюита" исполнит симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением маэстро Алексея Ньяга.

""Карельская сюита» была написана в 2020 году в рамках проекта "Большая музыка для малых городов" специально для симфонического оркестра. Это результат коллективного творчества трех известных российских композиторов. Каждая из трех частей сюиты – "Мифы и легенды карельской земли" Ильи Кузнецова, "Белая ночь на лесном озере" Павла Карманова, "Северное сияние" Алексея Курбатова – это "визитная карточка" карельского края, поэтическая картина суровой и прекрасной северной природы. В дополнение к премьерным сочинениям в исполнении Симфонического оркестра прозвучат: Сюита на темы "Калевалы" карельского композитора Ройне Раутио и Симфоническая сюита "Карелия" мэтра финской академической музыки Яна Сибелиуса", - сообщает Минкульт Карелии.

Смотреть онлайн-трансляцию концерта можно на сайте Карельской государственной филармонии. Начало трансляции: 28 февраля в 17.00 по московскому времени. Запись концертной программы будет доступна до 7 марта.

Зимний музыкальный фестиваль в Йоэнсуу – одно из ключевых музыкальных событий приграничного финского региона Северная Карелия. Нынешний юбилейный фестиваль организован городским оркестром Йоэнсуу в два этапа. Первая серия концертов пройдёт с 25 по 28 февраля, а еще часть мероприятий состоятся летом.