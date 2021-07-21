«Орланы» стали одним из самых популярных видов транспорта у жителей Приладожья

Рельсовые автобусы курсируют по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала в ежедневном режиме.

Благодаря договоренностям, достигнутым между правительством республики и ОАО «РЖД», с 5 июня организовано пригородное сообщение по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала.

За короткое время рельсовые автобусы «Орлан» стали одним из наиболее популярных видов транспорта у жителей Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов Карелии. Только за июнь было перевезено более 2 тысяч пассажиров.

Расписание движения современных рельсовых автобусов «Орлан», курсирующих на участке Лодейное Поле – Сортавала, составлено с учетом совершения возможной пересадки на станции Лодейное Поле на скоростные поезда «Ласточка», двигающиеся как в направлении Петрозаводска, так и в направлении Санкт-Петербурга.

С учетом положительной динамики пассажиропотока на данном участке Правительством Республики Карелия во взаимодействии с ОАО «РЖД» проведена работа, по итогам которой движение рельсовых автобусов по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала на последующий период 2021 года сохранено в полном объеме: одна пара поездов в ежедневном графике и дополнительная пара поездов по выходным дням.

С расписанием движения пригородных поездов на участке Лодейное Поле – Сортавала можно познакомиться здесь.