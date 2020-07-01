Ортопедический бандаж дорого обошелся жителю Петрозаводска

В полицию поступило заявление от 27-летнего гражданина, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель разместил на одном из сайтов объявление о продаже ортопедического бандажа. Уже спустя несколько часов нашелся покупатель. Не интересуясь товаром, он предложил перевести оплату и попросил назвать реквизиты карты, а также коды доступа из смс-сообщений. Со счета петрозаводчанина исчезли 9 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии в очередной раз призывает граждан быть внимательнее при совершении сделок купли-продажи через интернет и не сообщать посторонним персональные данные.

Ранее пожилая жительница Петрозаводска влезла в долги из-за мошенников.