890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На севере Карелии дерево рухнуло на школу (ФОТО) 2
01.07.2020 21:31
Годовалый малыш выпал из окна в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь
Сегодня 11:09
ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике 38
Сегодня 07:59
Артур Мяки возвращается в Карелию? 7
Сегодня 06:40

Ортопедический бандаж дорого обошелся жителю Петрозаводска

Новости. Криминал
16:49, 02 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В полицию поступило заявление от 27-летнего гражданина, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель разместил на одном из сайтов объявление о продаже ортопедического бандажа. Уже спустя несколько часов нашелся покупатель. Не интересуясь товаром, он предложил перевести оплату и попросил назвать реквизиты карты, а также коды доступа из смс-сообщений. Со счета петрозаводчанина исчезли 9 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии в очередной раз призывает граждан быть внимательнее при совершении сделок купли-продажи через интернет и не сообщать посторонним персональные данные.

Ранее пожилая жительница Петрозаводска влезла в долги из-за мошенников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Чтиво

Сегодня 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»