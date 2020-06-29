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Пожилая жительница Петрозаводска влезла в долги из-за мошенников

Новости. Криминал
18:40, 30 Июня 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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В полицию поступило сообщение от 58-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина объяснила, что попала на мошенническую уловку и в результате телефонных переговоров лишилась 350 тысяч кредитных средств и 96 тысяч накоплений.

Пенсионерке позвонил "сотрудник банка" и убедил "защитить" счета от злоумышленников. Женщина взяла кредит, обналичила деньги и перевела вместе со сбережениями на посторонние счета.

Полиция Карелии предупреждает: При получении телефонного звонка от неизвестных лиц с требованием перевести денежные средства на резервные счета игнорируйте их. Прекратите разговор и самостоятельно обратитесь по официальным каналам в банк. Банковские сотрудники никогда не просят совершать переводы на кошельки сторонних организаций или физических лиц.

Ранее наивный житель Карелии "одарил" мошенников сотнями тысяч рублей.

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