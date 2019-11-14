Оружие и газовые баллончики пытались пронести посетители в суд Петрозаводска

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В этом году при входе в здание суда приставы обнаружили у посетителей 133 запрещенных предмета, сообщили в УФССП Карелии.
В основном это бытовые предметы, слесарные инструменты, легковоспламеняющиеся вещества.
В незначительном количестве, но были обнаружены и другие запрещенные предметы, которые могут представлять опасность для лиц, находящихся в суде - газовое и травматическое оружие, аэрозольные распылители.
Граждане, у которых они были обнаружены, не допущены в здания судов.
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