Оружие и газовые баллончики пытались пронести посетители в суд Петрозаводска

В этом году при входе в здание суда приставы обнаружили у посетителей 133 запрещенных предмета, сообщили в УФССП Карелии.

В основном это бытовые предметы, слесарные инструменты, легковоспламеняющиеся вещества.

В незначительном количестве, но были обнаружены и другие запрещенные предметы, которые могут представлять опасность для лиц, находящихся в суде - газовое и травматическое оружие, аэрозольные распылители.

Граждане, у которых они были обнаружены, не допущены в здания судов.