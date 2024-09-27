ОРВИ превысило в Карелии эпидпорог

В Роспотребнадзоре республики рассказали об эпидемиологической обстановке по ОРВИ и коронавирусу.

В Карелии за 39 неделю 2024 года зарегистрировали 125 случаев заболевания Covid-19 и 6 746 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии. Показатель заболеваемости составил 127,79 на 10 тысяч населения.

Среди совокупного населения уровень заболеваемости ОРВИ оказался выше эпидемического порога на 9,6% за счет возрастных групп: 7-14 лет, 15 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2 927 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 26%.

Как отметили в источнике, за прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановили деятельность 16 классов в девяти СОШ. Деятельность МДОУ не приостанавливалась,