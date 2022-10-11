Школьные классы в Карелии закрываются из-за ОРВИ

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ на дистант перешли три класса школ Петрозаводска и Кемского района, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли три класса: в двух школах Петрозаводска и в Кемском районе. По этой же причине временно не работает одна группа в детском саду, также в Кемском районе.



В целом за истекшие семь дней в республике зарегистрировали 5 555 случаев заболеваний ОРВИ. Уровень выше эпидемического порога на 5,6%, в основном за счет возрастной группы от 15 лет и старше.



В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2 616 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 25%. За минувшие семь дней с этим диагнозом госпитализировали 29 человек.