ОСАГО подорожает к концу лета

ЦБ готовится изменить тарифы ОСАГО.

Увеличение тарифов может произойти в ближайшие месяцы, выяснила газета "Ведомости", пишет auto.mail.

Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Как пишет издание, именно эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО.

Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования, напоминают "Ведомости»". Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом — и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года. В настоящее время базовый тариф ОСАГО составляет от 3431 до 4119 рубля.

Напомним, ранее Минфин разработал законопроект, который направлен на "либерализацию тарифов ОСАГО". Этот документ предусматривает, что полисы ОСАГО будут разделены на несколько видов, отличающихся размером выплат (и, соответственно, стоимостью): с лимитом 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью и 400 тысяч рублей за вред имуществу (как сейчас); по одному миллиону рублей за вред жизни, здоровью и имуществу; по два миллина рублей за вред жизни, здоровью и имуществу.

Предполагается, что минимальный размер лимита будет доступен всем автомобилистам — то есть страховщик не сможет отказаться от продажи такого полиса. В свою очередь, увеличение страховой суммы будет происходить по соглашению страховщика и клиента.