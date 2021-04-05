Осенью в Петрозаводске начнут устанавливать уличные таблички на русском и карельском языках

Кому их предполагается адресовать?

Осенью нынешнего года на улицах Петрозаводска начнут устанавливать новые адресные указатели на русском и карельском языках. Как пояснили в городской администрации, образцом для этих указателей послужили двуязычные уличные таблички, которые появились на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

Намерения властей Петрозаводска вернуть на ее улицы двуязычные адресные указатели можно было бы рассматривать как шаг к восстановлению исторического облика карельской столицы и ее городской идентичности. Однако выбор в качестве второго языка уличных табличек карельского, а точнее – его ливвиковского диалекта, выглядит с этой точки зрения, как минимум, странным.

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