Осенние яблоки и куриное мясо повлияли на инфляцию в Карелии

Годовая продовольственная инфляция в Карелии в сентябре снизилась до 4,3% после 4,6% в августе.

Это объясняется увеличением поставок фруктов и мясной продукции.

Такой вывод содержится в аналитическом обзоре регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национального банка по Республике Карелия.

"На фоне постепенного увеличения поставок фруктов из-за рубежа замедлился рост цен на апельсины, подешевел виноград. Расширение предложения яблок осенних сортов на плодоовощном рынке республики замедлило рост цен на них в годовом выражении. Из-за высокой насыщенности рынка мясной продукцией в сентябре продолжило дешеветь куриное мясо, замедлился годовой темп удорожания свинины", - пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем годовая непродовольственная инфляция в Карелии в сентябре выросла до 5,4% после 4,9% в августе.

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