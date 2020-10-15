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Осенние яблоки и куриное мясо повлияли на инфляцию в Карелии

Новости. Экономика
09:37, 16 Октября 2020
фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Годовая продовольственная инфляция в Карелии в сентябре снизилась до 4,3% после 4,6% в августе.

Это объясняется увеличением поставок фруктов и мясной продукции.

Такой вывод содержится в аналитическом обзоре регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национального банка по Республике Карелия.

"На фоне постепенного увеличения поставок фруктов из-за рубежа замедлился рост цен на апельсины, подешевел виноград. Расширение предложения яблок осенних сортов на плодоовощном рынке республики замедлило рост цен на них в годовом выражении. Из-за высокой насыщенности рынка мясной продукцией в сентябре продолжило дешеветь куриное мясо, замедлился годовой темп удорожания свинины", - пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем годовая непродовольственная инфляция в Карелии в сентябре выросла до 5,4% после 4,9% в августе.

О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-16 10:13:26
Пофиг. Не голодаете.
Dima
2020-10-16 10:03:55
Вот что-что, а от куриного мяса я такого не ожидал. Нужно включить его в санкционный список.
кир2
2020-10-16 10:01:35
Ещё бы кто бы и верил этому , цены бы нацбанку не было .
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