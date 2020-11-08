Осенний отдых в санаториях Карелии вошел в топ-3 самых популярных на Северо-Западе России

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг российских регионов для отдыха в санаториях осенью по программе кэшбэка.

Как выяснилось, чаще всего в СЗФО выбирают санатории Калининградской области, Ленинградской области, Карелии, Санкт-Петербурга и Новгородской области, сообщаеся на на сайте "Санатории-россии.рф".

В среднем, по кэшбэку на путевку в санаторий туристы тратят 53250 рублей и бронируют отдых на 10 суток.

В первую е пятерку регионов России по популярности санаторного отдыха по кэшбэку входят Краснодарский край, Крым, Поволжье, Ставрополье и Центральная Россия.

На санатории Краснодарского края приходится 22% всех броней по кэшбэку, Крым - 18%, Поволжье - 17%, Ставрополье - 15% и Центральная Россия -10%.

Реже всего по кэшбэку бронируют туры в санатории Дальнего Востока (1% от всех броней), Сибири (3%), Урала (6%) и Северо-Запада России (8% от всех броней по кэшбеку).

Рейтинг составлен по анализу популярности санаторного отдыха по кэшбэку с 15 октября 2020 по 10 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях Карелии стал самым дорогим в СЗФО в октябре.