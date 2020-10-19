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Осенний полумарафон "Белые мосты – 2020" пройдет в Карелии

Новости. Спорт
18:40, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Любителей бега приглашают на полумарафон, который 31 октября состоится на территории памятника природы "Белые мосты".

Для разных возрастных групп и уровней подготовки 31 октября будут доступны различные дистанции. Участники полумарафона смогут пробежать дистанции в 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км или 21 км.

Финишеры полумарафона будут награждены памятными медалями.

Организаторами осеннего полумарафона "Белые мосты" выступили ФОК Питкяранта и Клуб любителей бега "Бегать модно".

Для участия в соревновании нужно зарегистрироваться до 28 октября здесь.

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Комментарии

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кир
2020-10-19 18:51:33
Бегать лучше, чем пить и курить.
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