Осенняя депрессия привела жительницу Карелии к потере денег

Жительница Кондопоги пригласила в гости незнакомца, который обокрал ее, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кондопожского района поступило сообщение о краже денег с банковского счета.
Потерпевшая, 56-летняя горожанка, рассказала стражам порядка, что в ноябре вошла в «период эмоциональных переживаний» и отправилась в магазин.
По дороге женщина познакомилась с прохожим, пригласила его к себе домой. Кондопожане выпили, а гость завладел ее банковской картой и решил выяснить, сколько на ней денег.
Для этого он дважды совершал покупки на суммы до одной тысячи рублей. В третий раз это сделать не получилось, но мужчина не растерялся и высчитал остаток на карте.
В дополнение к запасам сигарет, алкоголя и съестного он купил бутылку спиртного за 170 рублей. Банковскую карту он подкинул владелице, думая, что она ничего не заметит. Но исчезновение более 2,2 тысячи рублей потерпевшая обнаружила.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Подозреваемый, 41-летний ранее судимый гражданин, ведет асоциальный образ жизни.
Ему грозит до шести лет в колонии, а также штраф.
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