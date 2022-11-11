Осенняя депрессия привела жительницу Карелии к потере денег

Жительница Кондопоги пригласила в гости незнакомца, который обокрал ее, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение о краже денег с банковского счета.



Потерпевшая, 56-летняя горожанка, рассказала стражам порядка, что в ноябре вошла в «период эмоциональных переживаний» и отправилась в магазин.



По дороге женщина познакомилась с прохожим, пригласила его к себе домой. Кондопожане выпили, а гость завладел ее банковской картой и решил выяснить, сколько на ней денег.



Для этого он дважды совершал покупки на суммы до одной тысячи рублей. В третий раз это сделать не получилось, но мужчина не растерялся и высчитал остаток на карте.

В дополнение к запасам сигарет, алкоголя и съестного он купил бутылку спиртного за 170 рублей. Банковскую карту он подкинул владелице, думая, что она ничего не заметит. Но исчезновение более 2,2 тысячи рублей потерпевшая обнаружила.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Подозреваемый, 41-летний ранее судимый гражданин, ведет асоциальный образ жизни.



Ему грозит до шести лет в колонии, а также штраф.