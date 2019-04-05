Оштрафованы два жителя Карелии, защищавшие от пристава подсудимого

В Беломорском районе приставы силой привели подсудимого в зал суда, сообщили в УФССП Карелии.

В отдел судебных приставов по Беломорскому району поступило постановление Беломорского районного суда о принудительном приводе на судебное заседание гражданина С.

Прибыв на место, сотрудник службы услышал мужской смех и громкую музыку, которые доносились из квартиры подсудимого. Как оказалось, гражданин С. и двое его друзей отдыхали.

После того, как пристав предложил подсудимому проследовать за ним на судебное заседание, двое его товарищей встали на защиту друга. Сотрудник службы объективно оценил ситуацию и вызвал подкрепление.

В результате оперативных и слаженных действий судебных приставов подсудимый был доставлен в суд к указанному времени.

К сотоварищам подсудимого были применены меры административного воздействия за то, что мешали работе судебного пристава. В отношении указанных лиц составлены протоколы, которые были рассмотрены мировым судом. Суд вынес постановления о наложении штрафа в размере тысячи рублей каждому.