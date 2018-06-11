Оскар Кучера раскрыл тайны своей личной жизни

Оскар Кучера принял участие в программе "Секрет на миллион", где раскрыл невероятные подробности своих отношений с жёнами.

В 2002 году Кучера женился на модели Майе Марковой. Со стороны их пара казалась идеальной, но на самом деле супруги практически сразу начали ссориться. После очередного расставания Оскар вернулся в семью лишь из-за беременности жены, пишет "Лайф".

При этом он не знал, что его давняя подруга Юлия также находится в интересном положении.

"Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение. И вот однажды Юля написала мне СМС, а после рассказала, что тоже родила сына. Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой", — рассказал Кучера.

Его сыновья не просто родились примерно в один период, но ещё и получили одинаковое имя — Александр. После того как Оскар окончательно развёлся с Майей, он поспешил жениться на Юлии.

Супруги живут в браке уже 11 лет. Они воспитывают трёх детей. Телеведущий не скрывает, что повел себя неправильно по отношению к первой жене. Из-за многочисленных обид и финансовых конфликтов Майя и Оскар довольно долго судились. Однако сейчас им удаётся поддерживать нормальные отношения ради сына Александра. 13-летний мальчик уже определился с профессией: в будущем он рассчитывает стать актёром.

"Сейчас сын живёт с бабушкой, и мне это очень сильно не нравится. Просто оттуда легче добираться до театральной студии. Я очень хотел бы забрать мальчика к себе, чтобы он жил с нами, но Майя на это, конечно, не согласится. Тем более там очень хорошая бабушка", — рассказал Кучера.

Сейчас экс-супруга телеведущего замужем за известным баскетболистом и воспитывает ещё двух детей.

Сын Кучеры также появился в студии. 13-летний Александр не отрицает, что у него целых два папы, ведь он находится в прекрасных отношениях и с отчимом, и с Оскаром.