Оскорбление представителя власти обошлось жителю Карелии в 40 тысяч рублей

В Костомукше местный житель выплатил штраф, чтобы не получить более строгое наказание, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов в Костомукше находилось производство о взыскании с местного жителя уголовного штрафа в 40 тысяч рублей за оскорбление представителя власти.

В установленный законом срок должник штраф не выплатил. Приставы предупредили, что отправили в суд документы, чтобы должнику заменили уголовный штраф на более строгое наказание.

Получив судебную повестку, костомукшанин незамедлительно погасил уголовный штраф в полном объеме.