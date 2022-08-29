Оскорбление представителя власти обошлось жителю Карелии в 40 тысяч рублей

В Костомукше местный житель выплатил штраф, чтобы не получить более строгое наказание, сообщили в УФССП Карелии.
На исполнении в отделении судебных приставов в Костомукше находилось производство о взыскании с местного жителя уголовного штрафа в 40 тысяч рублей за оскорбление представителя власти.
В установленный законом срок должник штраф не выплатил. Приставы предупредили, что отправили в суд документы, чтобы должнику заменили уголовный штраф на более строгое наказание.
Получив судебную повестку, костомукшанин незамедлительно погасил уголовный штраф в полном объеме.
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