Оскорбление знакомой в соцсети стоило жителю Карелии 5 тысяч рублей

Костомукшанина оштрафовали за оскорбление знакомой на страницах социальной сети, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши провела проверку по заявлению местной жительницы, которая пожаловалась на оскорбления в Интернете. Проверка показала, что в ноябре 2021 года 39-летний костомукшанин в ходе обсуждения на страницах социальной сети «Вконтакте» информации о работе местных служб такси разместил комментарий. Он оскорбил и обматерил свою знакомую. Потерпевшая обратилась в полицию, чтобы наказать виновного. Материалы проверки были переданы в прокуратуру, поскольку в соответствии с законодательством возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора.

Прокурор Костомукши возбудил дело об административном правонарушении за оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет». В результате мировой суд назначил несдержанному мужчине штраф в 5 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, оскорбление сотрудников полиции может стоить свободы молодой жительнице Карелии.