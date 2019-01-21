Ослепленный светом фар водитель малолитражки попал в ДТП в Петрозаводске

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На Кукковке водитель автомобиля "Ока", ослепленный светом фар, выехал на "встречку" и устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшее воскресенье 20 января в 17.40 на пр. Карельский, недалеко от дома 2б, 29-летний петрозаводчанин, управляя автомобилем "ВАЗ 111130-22", при ослеплении светом фар не принял мер к снижению скорости и остановке транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Lada Granta.
В результате аварии травмы получили 3 человека: водитель автомобиля "ВАЗ" был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, 49-летний водитель автомобиля Lada и его 40-летний пассажир получили медицинскую помощь.
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