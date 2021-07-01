Особенности и преимущества столешниц из кварцевого камня

Пользоваться столешницей приходится каждый день, поэтому изделие должно обладать высокой прочностью и долговечностью.

Именно таким критериям обязан соответствовать материал, из которого будет изготавливаться поверхность. Несмотря на большой выбор основ, ни одна из них не превосходит кварцевый агломерат — композит, изготовленный из крошки натурального кварца. Материал стойкий к внешним факторам, отличается эстетической привлекательностью. Поэтому столешница из камня будет отменным выбором для вашей кухни.

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Характерные особенности

Кварцевые столешницы не хуже тех, которые изготовлены из натурального камня. Материал, используемый при производстве элементов мебели, представляет собой соединение природного камня, качественной полиэфирной смолы и красителей. Доля кварца в составе зависит от производителя, но преимущественно она составляет порядка 93–95%. Остальное занимают смолы и пигменты.

В процессе выпуска камень измельчается до состояния песка, после чего смешивается с полиэфирной смолой, что позволяет создать надежную связь между частицами кварца и красящими пигментами. Так удается добиться нужного цвета. Чтобы получить интересную текстуру, производители часто добавляют небольшие частички стекла или металлическую стружку. Такой состав дает возможность получить красивую и практичную плиту.

Помимо блестящей поверхности, доступны разные варианты, имитирующие матовый известняк или текстурированную рифленость, присущую необработанному камню. Подобный композит обладает широким разнообразием декора, что отличает его от натурального минерала. Данное качество позволяет с легкостью подобрать такую столешницу, которая будет максимально гармонично смотреться в интерьере.

Ключевые преимущества

Столешницы из камня верой и правдой служат на протяжении длительного времени. Они обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие:



1.Прочность. Большая часть состава материала — природный минерал, который считается одним из наиболее практичных в использовании. Благодаря инновационным технологиям удается создавать искусственный камень, который не уступает по прочности натуральному. Наличие в составе специальных смол и пластификаторов добавляет стойкость к механическим повреждениям, а высокая плотность дает возможность не переживать о появлении царапин.



2.Длительность использования. Затраты на покупку изделия будут абсолютно оправданными. Среднестатистическая кварцевая столешница способна «пережить» 2-3 кухонных гарнитура.



3. Устойчивость к высоким температурам. Поэтому материал можно смело использовать там, где часто готовят пищу: жарят и варят. На поверхность допустимо ставить горячую посуду и не бояться за потерю эстетичного вида.



4.Экологичность. Агломерат не содержит вредных для здоровья элементов. По причине отсутствия пор поверхность не накапливает грязь и бактерии. Поэтому столешницы используют даже в медицинских учреждениях и местах общепита.



5.Влагонепроницаемость. Влага не накапливается, благодаря чему отсутствуют процессы разрушения. Этого удается добиться при помощи шлифования и полировки поверхности. В результате уход за столешницей становится очень простым.

И последний, но не маловажный фактор — это эстетическая привлекательность столешниц из камня. Разнообразие цветов и текстур дает возможность спроектировать стильный и необычный интерьер, который позволит чувствовать себя на кухне максимально комфортно.