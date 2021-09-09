Особенности мебели в стиле «Прованс»

В последнее время стиль «Прованс» привлекает многих любителей сельского уюта.

Он оптимально подходит ценителям теплых интерьеров и «сельского» уюта. Указанный стиль ярко выражен. Его сложно с чем-то перепутать. В этом случае важную роль играет текстиль. Большое значение также уделяется и мебели, которая помогает создать правильную атмосферу. Приобрести здесь мебель для оформления помещений в стиле «Прованс» не составит труда.

Мебель в стилистике «Прованс» имеет ряд отличительных черт, которые присущи исключительно ей. В этом случае предметы интерьера поражают элегантностью форм и французским колоритом. Здесь уместны изделия из натуральных материалов. Состаренные эффекты и некоторый налет винтажа приветствуются. Декор в этом случае играет важную роль. Простая и лаконичная мебель не подойдет. Желательно, чтобы она была украшена оригинальной резьбой, художественной росписью, плетением, лепкой и так далее. В этом случае сделать интерьер неповторимым в деталях будет довольно просто.

Для изготовления мебели в стиле «Прованс» используются исключительно природные материалы, которые обладают особенной энергетикой. Желательно присутствие не только дерева, но и камня. Кованые элементы также будут более чем уместны. При этом ковка должна быть тонкой и филигранной. Здесь не уместна грубость. Важна изысканность. Детали из стекла или металла также могут стать украшением для такого интерьера. Покупая мебель, стоит отдать предпочтение мягким тонам. Хорошим выбором могут стать бежевые, нежно-голубые, желтые, лимонные или оливковые оттенки. Цвет лаванды также стоит рассмотреть.

В рамках стиля «Прованс» уместен креативный хаос. При этом беспорядок должен быть стильным. Расставлять мебель четко по линиям не стоит. Легкая небрежность в этом случае вполне допустима. Важно создать атмосферу удивительного комфорта, которая помогает расслабиться и полноценно отдохнуть в рамках собственного жилища.

Мебель в стиле «Прованс» должна быть разнообразной и интересной визуально. Каждый элемент обязан поражать своей индивидуальностью. При этом важно, чтобы предметы гармонично и правильно сочетались между собой. Покупать мебель в стиле «Прованс» желательно в специализированных магазинах. В этом случае экономить не стоит.

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