Особенности выбора электрических матов

Нагревательные маты - важный элемент высококачественного теплого пола.

Сегодня многие люди стремятся повышать комфортность в жилых помещениях, обустраивая теплые полы. Наиболее часто для этого используются электрические маты. Современный интернет-магазин климатической техники OnClimat предлагает данные изделия в огромном ассортименте.

Конструкция электрических матов предусматривает использование греющих кабелей. Они скрепляются определенным образом и заключаются в специальную изоляционную оболочку. Она гарантирует повышенную защиту от возможных повреждений.

Главные преимущества и правила выбора

Основным достоинством использования в теплых полах электрических матов является простота. Для обустройства такого пола не требуется никаких особых навыков. Электрические маты - это тонкий экологически чистый материал. Поэтому укладывая их, не потребуется увеличение высоты пола.

Электрические маты реализуются в рулонном виде, поэтому абсолютно несложно просчитать необходимый расход материала на обустройство теплого пола в конкретном помещении. При этом очень удобно то, что нагревательный мат можно разрезать и правильно подогнать под площадь пола.

При выборе электрического мата следует обращать внимание на его мощность. Она зависит от шага укладки кабеля. Для поддержания комфортной атмосферы в жилом помещении, если теплый пол используется в качестве дополнительного источника отопления достаточно мощности 120 Вт/кв.м. Но если квартира расположена на первом этаже или плохо отапливается, то рекомендуется обустраивать теплый пол с помощью электрических матов мощностью 140 - 150 Вт/кв.м.

Для правильного выбора необходимо вначале и прорисовать план. На схеме необходимо указать, в каких местах будет располагаться мебель и бытовая напольная техника. После этого следует просчитать площадь помещения, на которой будет обустраиваться теплый пол. После этого в соответствии с расчетами приобретается материал.

Несмотря на простоту укладки, необходимо проявить осторожность. Во избежание повреждения нагревательного кабеля лучше не использовать режущие и колющие инструменты. В качестве финишного покрытия оптимально использовать керамическую плитку.

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