«Особые» дети в интернате в Карелии оказались беззащитны перед пожаром

Суд вынес решение по Ладвинскому дому-интернату после прокурорской проверки, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка ранее показала нарушения в учреждении социального обслуживания «Ладвинский дом-интернат для умственно отсталых детей» в Прионежском районе Карелии.

В зданиях интерната не был произведен ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не осуществлялось их техническое обслуживание, не были организованы эвакуационные пути на случай пожара.

Прокурор обратился в суд с иском. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав организацию устранить нарушения. Исполнение этих решений находится у районной прокуратуры.

Кроме того, два человека, ответственных за пожарную безопасность в интернате, были привлечены к административной ответственности.