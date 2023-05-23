«Особые» дети в интернате в Карелии оказались беззащитны перед пожаром

Суд вынес решение по Ладвинскому дому-интернату после прокурорской проверки, сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурорская проверка ранее показала нарушения в учреждении социального обслуживания «Ладвинский дом-интернат для умственно отсталых детей» в Прионежском районе Карелии.
В зданиях интерната не был произведен ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не осуществлялось их техническое обслуживание, не были организованы эвакуационные пути на случай пожара.
Прокурор обратился в суд с иском. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав организацию устранить нарушения. Исполнение этих решений находится у районной прокуратуры.
Кроме того, два человека, ответственных за пожарную безопасность в интернате, были привлечены к административной ответственности.
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