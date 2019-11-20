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Новости. Экономика
12:00, 20 Ноября 2019
фото: © КСМ

Особые предложения на покупку квартиры от "КСМ"

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До конца текущей недели действуют выгодные условия на приобретение жилья от ведущего застройщика.

В минувшие выходные в Национальном театре Карелии прошла выставка "Недвижимость Карелии EXPO", в которой приняли участие ключевые застройщики региона, в том числе компания "КСМ".
Такие мероприятия удобны потенциальным покупателям, поскольку позволяют ознакомиться с имеющимися на рынке предложениями в одном месте, к тому же в выходной день.

Посетители выставки могли воспользоваться особыми предложениями на покупку квартиры от компании "КСМ". Отличная новость! Если вы по каким-то причинам не смогли прийти, не спешите огорчаться. В течение текущей недели вы можете забронировать квартиру на тех же условиях!

Подробная информация по телефону 8 (8142) 332-700 или в офисе компании по адресу пр. Первомайский, 9. Сайт kcm-kvartira.ru

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