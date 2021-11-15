Особый противопожарный режим введут в Карелии в дни новогодних праздников

С 31 декабря по 9 января на территории Карелии будет установлен особый противопожарный режим.

На заседании правительства республики сегодня обсудили вопрос готовности оперативных служб к работе в новогодние праздничные и предстоящие выходные дни. Его вел глава региона Артур Парфенчиков.

Председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков доложил, что с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории Карелии будет установлен особый противопожарный режим. В настоящее время в республике уже проведены мероприятия, нацеленные на защиту граждан от непредвиденных ситуаций в период новогодних праздников, сообщили в правительстве региона.

Во всех противопожарных подразделениях, подведомственных Госкомитету, прошли пожарно-тактические занятия и тренировки, в том числе по эвакуации людей в случае пожара на объектах с массовым пребыванием, личному составу даны дополнительные инструктажи. Пожарными республики обследованы жилые дома 4 и 5 степени огнестойкости. Произведена проверка готовности сил и средств подразделений государственной противопожарной службы и спасателей к действиям по предназначению, а также сформирован обобщенный список ответственных должностных лиц на период проведения праздников.

Для предупреждения возникновения подтопления берегов рек из-за образования шуги в сильные морозы, Карельской республиканской поисково-спасательной службой создан запас взрывчатых веществ в количестве 800 кг и средств взрывания в количестве 1000 штук. Такие действия уже были выполнены саперами КРПСС в декабре уходящего года на реке Выг в Беломорском районе.

На период праздничных и выходных дней спланировано проведение осмотров специальных площадок, предназначенных для запуска пиротехнических изделий, сформировано дежурство сотрудников МЧС в ночь с 6 на 7 января во всех церквях и храмах Карелии. Будет также продолжено и проведение мероприятий по контролю в части применения средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования между гражданами.

Для безопасного проведения новогодних и праздничных дней в боевой готовности в выходные дни будут находиться 1741 человек личного состава и 502 единицы техники, в том числе и для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ − 611 человек в составе ежесуточного дежурного караула и 233 единиц техники. Для ликвидации аварий на системах ЖКХ спланировано круглосуточное дежурство усиленных аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас материалов и оборудования.

Охрану общественного порядка в новогоднюю ночь будут осуществлять 470 сотрудников органов внутренних дел и 30 сотрудников Росгвардии. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве еще 100 сотрудников. В целях своевременного и эффективного реагирования на нештатные ситуации организован обмен оперативной информацией, в том числе посредством «Системы-112».

Руководитель Госкомитета Олег Поляков заверил главу республики, что выполнение спланированных мероприятий позволит обеспечить постоянную готовность оперативных служб к выполнению задач согласно предназначению, своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в ходе проведения новогодних и рождественских праздников.