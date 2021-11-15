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«Осталось только направить в Карелию войска для уборки снега»

Новости. Общество
15:13, 07 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну.

Уже больше недели одной из самых обсуждаемых тем в Карелии остается … зима, точнее — снегопады, а еще точнее — уборка снега, который опять для республиканских чиновников выпал неожиданно. Карельский губернатор Парфенчиков распорядился создать во всех районах оперативные штабы, которые должны заниматься мониторингом погодной ситуации и информировать дорожников и коммунальщиков, а мэр Петрозаводска Любарский пошел еще дальше и ввел в городе режим повышенной готовности из-за — цитируем — «катастрофической ситуации после снегопада».

«Осталось только направить в Карелию войска для уборки снега, но боюсь, и это не поможет в неравной борьбе республиканских властей со стихией», — написал в своей заметке в рубрике «Личное мнение» журналист «Столицы на Онего» Валерий Поташов.

Читайте полностью в статье «Зима как «катастрофа».  

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