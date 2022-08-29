Останки 24 воинов перезахоронили в Карелии

В воскресенье, 18 сентября, в селе Видлица Олонецкого района прошла церемония захоронения 24 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годы. Останки солдат были подняты в результате поисковой экспедиции, проходившей в рамках Всероссийской Вахты Памяти, сообщается на сайте правительства республики.

Так, благодаря работе бойцов поисковых отрядов «Видлицкий рубеж», «Медведи», «По следам погибших самолётов» из безвестности вернулся красноармеец Николай Антонович Абрамчук, 1918 года рождения, уроженец деревни Сомино, Телехановского района, Пинской области, Белорусской ССР и 23 неизвестных солдата.

Поминовение усопших воинов совершил отец Виктор, настоятель Храма Святого Георгия Победоносца.

Ранее сообщалось, более 20 воинских захоронений восстановят в Карелии.