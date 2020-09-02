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Останки погибших моряков эксгумировали в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 03 Сентября 2020
фото: © Паблик "Поисковое движение Карелии"
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В районе устья реки Тулоксы Олонецкого района прошла поисковая экспедиция "Мы встали за Карелию, мы встали за страну".

Как отметили в паблике "Поисковое движение Карелии", по сообщению Виталия Никифорова из поискового отряда "Олонецкая оперативная группа", 28 августа на месте экспедиции было обнаружено неучтенное воинское захоронение.

Погибших воинов эксгумировали.

Было установлено, что на данном участке захоронены семеро бойцов третей бригады моряков Балтийского флота. В июле-сентябре 1941 года в течение 42 дней бригада с другими частями Южной (Олонецкой) оперативной группы под командованием генерала В.Д. Цветаева  держала оборону на рубеже реки Тулокса.

Ранее останки почти сотни бойцов обнаружили в районе сети озер Толвоярви Суоярвского района.

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