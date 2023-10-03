Останки шести героев захоронили в Прионежском районе Карелии

В деревне Орзега захоронили останки шести героев Великой Отечественной войны.

В деревне Орзега прошло мероприятие, посвященное захоронению останков шести героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в официальном паблике в соцсети власти Прионежского района.



Останки погибших воинов нашли и подняли в Прионежском районе карельские поисковики отрядов «Хранители» и «По следам погибших самолётов».



Жители деревни, ученики Деревянской средней школы, поисковики и представители общественных организаций почтили память павших.



Воспитанник детского сада «Солнышко» из поселка Деревянка Максим исполнил песню о войне. На памятном мероприятии также выступили руководитель специализированной службы Константин Иванов, представитель совета ветеранов войны и труда Прионежского района Сергей Котов и представитель инициативной группы поселка Деревянка Сергей Дианков.



Отец Сергий прочитал молитву о погибших. После минуты молчания и захоронения воинов участникипамятной церемонии возложили цветы.