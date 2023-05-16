Остановку поездов в Карелии переименовали с финского языка на русский

Остановочному пункту в Сортавальском районе дали новое название на русском языке.

Остановочный пункт «Алуслампи» в Сортавальском районе переименован в «Черные камни». Об этом сообщили на официальном сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании РЖД.

«АО „СЗППК“ информирует о переименовании железнодорожного остановочного пункта Алуслампи Октябрьской железной дороги в остановочный пункт Чёрные камни. В ближайшее время будут завершены работы по внесению изменений в информационные сообщения для пассажиров и навигационную систему остановочного пункта», — сообщили в РЖД.

Следует отметить, что новое название не связано с прежним. Слово «Алуслампи» можно перевести с финского как судно-ламба (маленькое озеро). Единственная же географическая привязка к новому названию — находящаяся в нескольких километрах от станции база отдыха на берегу озера Янисъярви.