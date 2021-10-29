Остановку транспорта запретят еще на нескольких улицах в центре Петрозаводска

С декабря изменится схема движения на Древлянкой набережной и улице Еремеева.

По сообщению администрации Петрозаводска, с 1 декабря в центре города изменится схема движения транспорта. Будет запрещена остановка на участке Древлянской набережной между Красноармейской и Коммунальной улицами. Нововведения здесь призваны увеличить пропускную способность дорог, снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ДТП.

Также с 1 декабря будет запрещена остановка транспорта на улице Еремеева — вдоль детского сада № 1, около пересечения с улицей Кирова. Ограничения будут действовать с правой стороны проезжей части по направлению к улице Куйбышева (нечётная сторона) и не коснутся инвалидов. Нововведения призваны обеспечить доступность стоянки для маломобильных граждан возле социального учреждения.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта на Перевалке.