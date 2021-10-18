С сегодняшнего дня в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта на Перевалке

Нововведения призваны повысить безопасность и обеспечить лучшую видимость на участках возле социальных учреждений города, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 18 октября запрещена остановка по чётной стороне на Сыктывкарской улице в районе Республиканского перинатального центра. Существующий знак со стороны ЖК «Город солнца» перенесен ближе к перекрестку с Лесным проспектом.

По обеим сторонам запрещена остановка возле пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Софьи Ковалевской. Возможность парковки между указанными участками сохранилась.

На Кимасозерской улице — между улицами Лобачевского и Софьи Ковалевской, вблизи с детским садом №114 и средней школой №48, по обеим сторонам дороги запрещена остановка транспортных средств с 7.00 до 19.00. Изменения также вступили в силу с сегодняшнего дня, 18 октября.

Нововведения призваны обеспечить лучшую видимость и повысить безопасность на обозначенных участках.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.