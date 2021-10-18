Реклама

С сегодняшнего дня в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта на Перевалке

Новости. Общество
15:52, 18 Октября 2021
фото: © Марк Заозёрный / «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Новости партнеров

Нововведения призваны повысить безопасность и обеспечить лучшую видимость на участках возле социальных учреждений города, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 18 октября запрещена остановка по чётной стороне на Сыктывкарской улице в районе Республиканского перинатального центра. Существующий знак со стороны ЖК «Город солнца» перенесен ближе к перекрестку с Лесным проспектом.

По обеим сторонам запрещена остановка возле пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Софьи Ковалевской. Возможность парковки между указанными участками сохранилась.

На Кимасозерской улице — между улицами Лобачевского и Софьи Ковалевской, вблизи с детским садом №114 и средней школой №48, по обеим сторонам дороги запрещена остановка транспортных средств с 7.00 до 19.00. Изменения также вступили в силу с сегодняшнего дня, 18 октября.

Нововведения призваны обеспечить лучшую видимость и повысить безопасность на обозначенных участках.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор
2021-10-18 17:57:04
Забавно мыслят городские чиновники. Привезти/забрать роженицу или продукты с вещами для нее приврзти так нужно парковаться за километр. Широченный и прямой проспект пр-сути. Какие там проблпмы с видимостью? За своими-то новорожденными детьми или внуками небось на территорию заезжать будут. Мда-ааа. Забота о молодых матерях и их малышах налицо
Беня
2021-10-18 20:05:13
Виктор, нет это вы забавно мыслите. Шоб привезти роженицу вам всенепременно надо поставить авто на четную сторону, а потом бегать по пешеходникам, в то время как $рать и рожать нельзя подождать :) А по нечетной стороне вплотную подъехать ну нельзя никак :)
Os
2021-10-18 15:57:46
Автобус там уже не пустят?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии

Аналитика

Сегодня 14:42
Капитал
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) утвердил изменения в правилах предоставления микрозаймов.
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Сегодня 14:10
«Это вопрос выживания» 4
Сегодня 13:10
«Можно остаться и без селедки, и без коллективного иммунитета» 6
Сегодня 12:40
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 7
15.10.2021 09:23
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 19
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»