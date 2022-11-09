Остановку запретят еще на двух улицах Петрозаводска

Схема движения транспорта изменится на Голиковке и Кукковке, сообщили в администрации города.

С 1 декабря изменится схема движения транспорта на улице Калинина и по 35-му Внутриквартальному проезду в районе Сортавальской улицы.

По нечетной стороне улицы Калинина от Загородного проезда до дома № 59 будет запрещена остановка транспорта. На участке 35-го Внутриквартального проезда со стороны дома № 20 по Сортавальской улице остановка будет запрещена с 7.00 до 19.00.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее в мэрии сообщили об изменении в движении на Древлянке. Там 15 ноября открывается движение по новому участку Лососинского шоссе.