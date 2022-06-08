Остановку запретят еще на одной улице в центре Петрозаводска

В июле изменится схема движения транспорта на участке Малой Слободской улицы.
По сообщению администрации Петрозаводска, 20 июля изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска. По четной стороне Малой Слободской улицы будет запрещена остановка. Ограничения станут действовать на участке между улицами Куйбышева и Федосовой.
В мэрии города призывают водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, в центре Петрозаводска из-за ремонта тепловых сетей на все лето изменится схема движения транспорта.
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