В центре Петрозаводска из-за ремонта тепловых сетей на все лето изменится схема движения транспорта

В связи с ремонтом тепловых сетей в центре Петрозаводска с 1 июня по 31 августа изменится схема движения транспорта, сообщили в ГИБДД города.

Так, на улице Максима Горького в районе ее пересечения с Красноармейской улицей будет закрыто движение со стороны улицы Анохина. Светофор на указанном перекрестке переведут в режим желтого мигания. Здесь будет организовано двухстороннее движение транспорта.

На улице Максима Горького (от улиц Анохина до Красноармейской) и на улице Красноармейской (от улицы Максима Горького до площади Гагарина) запретят остановку транспорта.

Также на время производства работ будет закрыта крайняя правовая полоса дорожного полотна на Красноармейской улице (рядом с улицами Гоголя и Максима Горького).

Помимо этого, перед перекрестком улиц Максима Горького и Красноармейской (со стороны улицы Гоголя) запретят левый поворот.

Водителей просят быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.