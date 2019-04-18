Оставление места ДТП приравняли к пьяному вождению

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ужесточающий наказания для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, в которой есть жертвы и раненые.

Согласно документу, если водитель скрылся с места аварии, в результате которой человек получил тяжелые травмы, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, в случае смерти человека – от двух до семи лет, если погибли несколько человек – от четырех до девяти лет.

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