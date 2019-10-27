Припаркованные с нарушениями автомобили эвакуируют из дворов Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Очевидцы рассказали об эвакуации автомобилей на Древлянке.

Эвакуатор работал накануне около 15 часов во дворе дома № 6 по улице Древлянка.

"Эвакуатор увозит уже не первую машину. Возможно, во дворах рядом продолжат. Если есть возможность, переставьте", - сообщили очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.