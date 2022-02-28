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Осторожно, мошенники!

Новости. Общество
15:34, 04 Марта 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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В социальной сети «ВКонтакте» мошенники распространяют ложную информацию о том, что с 2022 года жителям Карелии якобы можно не оплачивать долги за услуги ЖКХ.

Мошенники предлагают пройти опрос, после которого обещают рассказать, можно ли конкретному абоненту не платить счета за коммунальные услуги. АО «ПКС-Водоканал» предупреждает: этой информации нельзя верить, в группе ссылаются на несуществующий закон.

Обязательно перед тем, как читать информацию в социальной сети, обращайте внимание на даты, когда были сделаны посты. В сообществе мошенников все записи были опубликованы в один день — 14 февраля, сейчас они активно рекламируют свою группу с помощью платного продвижения «ВКонтакте».  Будьте осторожны и расскажите об обмане своим родственникам и знакомым.

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