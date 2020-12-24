Осужден малолетний житель Карелии, совершивший четыре кражи и шесть угонов

В Кемском районе к условному лишению свободы приговорен 17-летний подросток, который жил на полную катушку, совершая кражи угоны, сообщил Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июне и июле этого года 17-летний житель Кеми угнал шесть автомобилей, на которых катался, после чего оставлял на улице, а также совершил три кражи чужого имущества, которым завладевал, незаконно проникая в жилище, а также кражу велосипеда из подъезда дома.

Кроме того, малолетний преступник похитил из одного угнанного автомобиля водительское удостоверение.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.