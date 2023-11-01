Осужденного экс-спикера Петросовета Боднарчука увезли из Карелии в одну из российских колоний

Бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, осужденного к 14,5 годам лишения свободы, перевели в колонию Ленобласти.

Как стало известно «МК в Карелии», бывшего председателя Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука, осужденного к 14,5 годам лишения свободы за взятки и превышение должностных полномочий, перевели из ИК-9 на Птицефабрике в колонию Ленобласти.

Защитник Боднарчука Михаил Ямчитский пояснил коллегам, что закон позволяет осужденному выбрать место отбывания наказания в регионе, где прописаны его родители или проживает большинство близких родственников.



Для Геннадия Боднарчука таким регионом стала Ленобласть, где прописаны его родители.



Напомним, ранее Третий Кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе решения Петрозаводского городского суда и Верховного суда Карелии, рассмотрев 26 октября жалобу адвоката Геннадия Боднарчука, Михаила Ямчитского.

В 2022 году экс-спикер Петросовета был признан виновным в получении взяток. Геннадия Боднарчука приговорили к 15 годам колонии строгого режима и 100-миллионному штрафу.

Позже срок наказания был уменьшен до 14,5 лет Верховным судом Карелии, однако адвокат Боднарчука подал кассационную жалобу.