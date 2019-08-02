Осужденные к исправительным работам в Петрозаводске смогут отбыть наказание в приюте для животных

Городские власти расширили список организаций, где могут быть предоставлены места для обязательных и исправительных работ.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник расширила список организаций карельской столицы, где могут быть предоставлены места отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ. В список включена, в частности, Карельская региональная общественная организация защиты животных "Первый приют". Таким образом, осужденные по уголовным и административным делам смогут отправиться на обязательные и исправительные работы в городской общественный приют для бездомных и потерянных домашних животных.

Напомним, приют существует в Петрозаводске более шести лет. Все эти годы его деятельность осуществляется силами волонтеров и на средства благотворителей.

Кроме того, в список организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ попали ООО "Петрокам" и ООО "ТД Изобилие".