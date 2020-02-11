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Осужденные в Карелии пожаловались зампрокурора на низкие зарплаты

Новости. Общество
15:11, 12 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Заместитель прокурора Карелии проверил соблюдение прав осужденных в исправительном центре при колонии №7 в Сегеже, сообщили в прокуратуре Карелии.

В исправительном центре в настоящее время содержатся 45 осужденных к принудительным работам, в том числе 5 женщин. Почти половина из них поступила в исправительный центр из исправительных колоний при замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. 

Осужденные проживают в общежитии, носят гражданскую одежду, имеют право выхода в город в свободное время, трудоустроены и работают в различных организациях Сегежи. Свыше 20 лиц, отбывающих принудительные работы в УФИЦ, трудоустроены на Сегежском ЦБК.

Осужденные высказали неудовлетворенность уровнем получаемой ими заработной платы.

По данной жалобе организована и проводится проверка.

Ранее прокуратура проверила оскандалившуюся на всю страну колонию в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-12 15:31:55
Вообще то этим профсоюзы должны заниматься. На стачки людей выводить.
Касками по горбатому мосту стучать. Хе-хе-хе....
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