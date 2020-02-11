Осужденные в Карелии пожаловались зампрокурора на низкие зарплаты

Заместитель прокурора Карелии проверил соблюдение прав осужденных в исправительном центре при колонии №7 в Сегеже, сообщили в прокуратуре Карелии.

В исправительном центре в настоящее время содержатся 45 осужденных к принудительным работам, в том числе 5 женщин. Почти половина из них поступила в исправительный центр из исправительных колоний при замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Осужденные проживают в общежитии, носят гражданскую одежду, имеют право выхода в город в свободное время, трудоустроены и работают в различных организациях Сегежи. Свыше 20 лиц, отбывающих принудительные работы в УФИЦ, трудоустроены на Сегежском ЦБК.

Осужденные высказали неудовлетворенность уровнем получаемой ими заработной платы.



По данной жалобе организована и проводится проверка.

Ранее прокуратура проверила оскандалившуюся на всю страну колонию в Карелии.