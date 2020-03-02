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Осужденные в Карелии записались на курсы по профилактике алкогольной и наркозависимости

Новости. Общество
18:20, 02 Марта 2020
фото: © УФСИН Карелия
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В республиканской больнице №2 в Медвежьегорске у осужденных провели курсы по профилактике алкогольной и наркозависимости, сообщили в УФСИН Карелии.

В РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия внедрена ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Данная программа включает в себя мероприятия психологического, воспитательного и социального характера.

Ежедневно сотрудники, закреплённые за отрядом, проводят лекционные мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимостей. Также в реализации данной программы оказывают содействие некоммерческий фонд "Здоровая страна" из Петрозаводска, сотрудники городской библиотеки Медвежьегорска и храм пророка Илии в лице настоятеля – протоирея Георгия Соболева.

Так, 26 февраля шестеро осужденных получили сертификаты об успешном прохождении курса социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. В этот же день создана новая группа осужденных из шести человек, желающих пройти данный курс.

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