Осужденные в Карелии записались на курсы по профилактике алкогольной и наркозависимости

В республиканской больнице №2 в Медвежьегорске у осужденных провели курсы по профилактике алкогольной и наркозависимости, сообщили в УФСИН Карелии.

В РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия внедрена ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Данная программа включает в себя мероприятия психологического, воспитательного и социального характера.

Ежедневно сотрудники, закреплённые за отрядом, проводят лекционные мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимостей. Также в реализации данной программы оказывают содействие некоммерческий фонд "Здоровая страна" из Петрозаводска, сотрудники городской библиотеки Медвежьегорска и храм пророка Илии в лице настоятеля – протоирея Георгия Соболева.

Так, 26 февраля шестеро осужденных получили сертификаты об успешном прохождении курса социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. В этот же день создана новая группа осужденных из шести человек, желающих пройти данный курс.