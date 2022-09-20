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Осужденный дезорганизовал работу колонии в Карелии

Новости. Криминал
15:44, 26 Сентября 2022
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Сегежский суд вынес приговор 44-летнему мужчине, устроившему разборки в местной колонии, сообщили в Следкоме республики.

Суд признал достаточными доказательства, собранные сегежским отделом Следкома в отношении 44-летнего осужденного, находящегося в одной из колоний Сегежи.

Как было установлено, 21 мая 2022 года мужчина, осужденный за преступления против личности и отбывающий наказания в исправительной колонии строгого режима, набросился на работника исправительного учреждения. Он схватил его за обмундирование, а также попытался ударить по лицу — инспектор успел увернуться.

В результате Сегежский городской суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы. В общей сложности ему придется провести за решеткой еще около 16 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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